Bartomeu sifflé par le Nou Camp

José Mario Bartomeu, le président du Barça, a été copieusement sifflé ce samedi lors du match entre le Barça et Eibar.

Le a connu un samedi de rêve ce samedi à l’occasion du match de championnat contre . Mais, cela ne concerne pas son président Josep Maria Bartomeu. Pour ce dernier, ce fut une fin d’après-midi cauchemardesque.

Bartomeu est devenu persona non grata au sein du club depuis l’éclatement du scandale concernant ses liens avec une agence de communication et à des fins suspectes. Et le public le lui a bien fait savoir.

A son arrivée au stade, et à chaque fois qu’il était apparu sur l’écran géant, l’homme fort du club a eu droit à un concert de sifflets. L’intéressé est apparu embarrassé mais il est resté dans les tribunes jusqu’au coup de sifflet final.

Vendredi, la presse catalane a fait savoir que Bartomeu a été prié par le conseil d’administration du club de rendre son tablier. S’il quitte son poste, des élections pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine.