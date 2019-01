Barcelone - Victime d'une entorse à la cheville, Ousmane Dembélé sera absent deux semaines

On connaît la durée de l'indisponibilité du jeune ailier français, touché à la cheville lors du match face à Leganés dimanche soir.

Victime d'une entorse à la cheville dimanche soir contre Leganés et remplacé par Malcom, Ousmane Dembélé en sait plus sur son indisponibilité. L'international français sera absent pour les 15 prochains jours et ratera notamment le quart de finale de la Coupe du Roi face à Séville. A priori, il devrait être prêt sans souci pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre l'Olympique lyonnais, le 19 février prochain.