Barcelone - Umtiti : "Bruno [Genesio] est l'homme de la situation, sauf peut-être contre nous"

Le défenseur central catalan, formé à Lyon, se projette sur la confrontation entre les deux équipes, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Blessé de longue date, Samuel Umtiti a tout fait pour être du déplacement avec Barcelone sur la pelouse de Lyon, pour le huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi soir (21h).

Formé à Lyon, le défenseur central international français a quitté le club de Jean-Michel Aulas à l'été 2016 pour passer un palier en Catalogne. De retour sur les bords du Rhône, il se projette sur ce match et les chances de ses anciens coéquipiers, qui tenteront de jouer un mauvais tour au Barça de Lionel Messi.

"L'équipe a beaucoup changé depuis mon départ et il y a moins de joueurs issus du centre de formation. Mais le recrutement a été très bien pensé et l'effectif est compétitif", s'est-il exprimé dans France Football.

"Houssem [Aouar] est très fort. Tanguy [Ndombélé] montre match après match qu'il a le niveau pour jouer dans un top club européen. Ferland Mendy m'épate également, c'est un latéral moderne. C'est solide défensivement avec [Jason] Denayer et offensivement il y a énormément de qualité avec Nabil [Fekir], Bertrand Traoré, Memphis [Depay] et Moussa Dembélé, qui a un jeu très complet."

"Ils sont aussi parfaitement encadrés par Bruno Genesio, qui réalise un super travail. Je pense que Bruno est l'homme de la situation, sauf peut-être contre nous", a également estimé le champion du monde.

"J'étais certain que l'on allait tirer l'OL. Je suis tellement heureux d'affronter mon club formateur et de retrouver toutes ces personnes qui m'ont aidé à progresser. C'est l'occasion de montrer combien j'ai grandi depuis mon départ il y a trois ans", déclare celui qui est encore très attaché à ses racines. "Dans ma tête, l'OL est associé à toutes mes victoires. À l'issue de la finale en Coupe du monde, j'ai repensé à mes débuts à l'OL et vu le bonheur de Jean-Michel Aulas. Que ce soit en équipe de France ou sous le maillot de Barcelone, je représenterai toujours l'OL."

Samuel Umtiti n'a disputé que huit rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, en raison de blessures à répétition. S'il sera bien dans le groupe, il a néanmoins très peu de chances de débuter la rencontre.