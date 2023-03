Barcelone - Real Madrid : Diffusion TV, streaming, compos probables et avant-match

Le Barça et le Real Madrid sont opposés dimanche dans un duel à couteaux tirés. La Liga pourrait être pliée après cette partie.

Dimanche soir, le FC Barcelone et le Real Madrid vont se retrouver pour la quatrième fois de la saison. L’enjeu sera de taille puisqu’il s’agira d’un duel décisif pour le titre de champion d’Espagne.

Le Real a une revanche à prendre

Le Barça s’avance vers ce rendez-vous avec un avantage psychologique. Les Blaugrana ont neuf points d’avance en tête du classement et ils restent sur deux succès face aux Merengue lors des matches de Coupe. Ils ont donc tout pour bien négocier ce virage et faire un pas important vers le sacre national.

Le Real, de son côté, a un peu moins de certitudes en ce moment, même s’il vient de se qualifier aisément pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais, la bande à Ancelotti est capable de surpasser. Et elle croit encore dur comme fer en ses chances de rattraper son rival honni, comme en témoignent les propos tenus par Karim Benzema après le succès à Liverpool.

La chance qu’ont les Merengue c’est aussi de se présenter à ce choc avec un effectif plus fourni que celui de Barcelone puisque seul David Alaba est forfait certain. L’équipe de Xavi sera amoindrie par les indisponibilités de Pedri et d’Ousmane Dembélé. Des défections compliquées à surmonter.

Barcelone vs Real Madrid, date et horaire du coup d'envoi

Match : Barcelone vs Real Madrid Date: 19 mars 2023 Coupe d'envoi : 21 heure française (Mar 20) Venue: Camp Nou, Barcelone

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Real Madrid

En France, c'est le diffuseur officiel BeIn Sports qui retransmettra le match sur sa première chaine. Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme décidée du groupe, BeIn Connect.

Pays Chaine TV Streaming France BeIn Sports 1 BeIn Connect /MyCanal MENA BeIn Sports 1 MENA Premium BeIn Connect Afrique Canal+ Sport Afrique IPTV

Les compositions probables de Barcelone - Real Madrid

Barça : Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouameni, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.