Barcelone - Laurent Blanc prêt à accepter un contrat d'un an ?

L'ancien entraîneur du PSG aurait été proposé au club catalan, qui tiendra ses élections présidentielles en 2021.

Laurent Blanc pourrait-il devenir l'entraîneur du Barça pour une seule saison ? La réponse serait oui, à en croire les informations du quotidien catalan Sport.

Alors que Quique Setien est critiqué de toutes parts après une fin de saison plus que compliquée, Laurent Blanc aurait été proposé au Barça par son nouvel agent, Jorge Mendes pour le remplacer.

Une éventualité qui n'est pas à exclure, mais qui pourrait ne pas durer longtemps. En effet, dans un an auront lieu les élections présidentielles au sein du club blaugrana, et il y a fort à parier que les deux concurrents de Josep Maria Bartomeu, Victor Font et Joan Laporta, auront envie d'arriver avec leur propre projet s'ils sont élus, alors que le nom de Xavi est sur toutes les lèvres.

Plus d'équipes

Une possible courte expérience qui ne rebuterait pas Laurent Blanc, malgré l'éventualité d'un départ dès l'été prochain. Après quatre ans sans poste, l'ancien technicien de Bordaux et du PSG a peut-être trouvé un défi à relever.