Barcelone, Jean-Clair Tobido positif au Covid-19

Suite à l’annonce du Barça mercredi matin, on connait l’identité du joueur qui n’est autre que Jean-Clair Tobido, le défenseur français.

En , les jours passent et les annonces de tests positifs au coronavirus se font de plus en plus nombreux. Mercredi matin, le a annoncé qu’un de ses joueurs testés avaient eu un résultat positif. De quoi faire trembler Lisbonne et l’UEFA avant le quart de finale contre le vendredi.

Mais le club catalan a rapidement rassuré son monde en annonçant que le test avait été réalisé sur des joueurs n’étant pas au . Une liste de neuf noms est alors sortie et on connait désormais l’identité de ce joueur.

Comme annoncé par Mundo Deportivo, c’est bien Jean-Clair Tobido qui a répondu positivement au test Covid-19. Le défenseur français l’a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux, assurant être asymptomatique et placé en quatorzaine désormais.

"Je vous informe que j'ai été testé positif au Covid-19, je suis asymptomatique et je me sens bien. Je suis à la maison en suivant le protocole sanitaire approprié. J'ai hâte de retourner à l'entraînement, mais il est temps de rester à la maison jusqu'à ce que le virus passe."