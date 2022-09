Barcelone - Elche (3-0), Lewandowski et le Barça se promènent

Le FC Barcelone a signé un succès facile contre la modeste équipe d’Elche. Robert Lewandowski a encore marqué.

Le revers concédé contre le Bayern en Ligue des Champions n’a pas enrayé la machine barcelonaise. Ce samedi, l’équipe catalane a repris ses bonnes habitudes en prenant aisément le meilleur sur Elche.

Lewandowski a le vent en poupe

Contre un adversaire trop limité, la bande à Xavi a plié la part dès la première période. En imposant une grosse pression d’entrée, elle a très vite fait sauter le verrou adverse. Et qui d’autre que Robert Lewandowski pour mettre les Blaugrana sur orbite.

Le goleador polonais faisait la différence à la 34e minute de jeu en exploitant un ballon à la limite du hors-jeu. Et il a remis ça juste au retour des vestiaires (48e) en faisant parler son sens de but. Avec un peu plus de réussite, il aurait même pu s’offrir un triplé. Remplacé à la 72e, l’ancien du Bayern a eu droit aux acclamations du Camp Nou. Mérité, pour celui qui totalise désormais 8 réalisations en Liga.

Deux buts litigieux pour le Barça

Entre les deux buts de Lewandowski, c’est Memphis Depay qui a fait trembler les filets. Servi, lui aussi, dans une position litigieuse, le Néerlandais est parvenu à se retourner en vitesse avant de placer une puissante frappe sous la barre. Il s’agissait de son premier but de l’exercice.

Elche n’a donc pas pesé lourd dans cette rencontre. C’était prévisible avant le match, et ça l’est devenu encore plus après que les visiteurs se soient retrouvés en infériorité numérique avec l’expulsion de Verdu (14e). Le coach Rodriguez a aussi été envoyé en tribunes pour avoir contesté de manière trop véhémente les deux buts contestables accordés au Barça.

En l’emportant ce samedi, le Barça s’empare provisoirement de la première place de la Liga. Le Real pourrait récupérer son bien dimanche en l’emportant face à l’Atlético.