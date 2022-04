Barcelone : Alves propose "une dernière danse" à Messi

Si Lionel Messi souhaitait faire son retour en Catalogne, Dani Alves a proposé de lui ouvrir les portes du FC Barcelone. Le défenseur brésilien, qui a déjà fait un retour émouvant au sein du club de la Liga, a invité son ancien coéquipier à revenir pour tenter une "dernière danse".

Alves prend Messi par les sentiments

Le septuple Ballon d'Or a rompu ses liens avec les Blaugrana au cours de l'été 2021, après que des difficultés financières très médiatisées l'aient conduit à rejoindre le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. Les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu pour Messi en France, avec des sifflets dirigés dans sa direction par les supporters.

Ancien partenaire de la Pulga au Barça, Alves l'a une fois de plus appelé à le retrouver en Espagne pour une dernière tentative de remporter le titre. En effet, Alves a déclaré à Sport quand on lui a demandé s'il aimerait avoir l'icône argentine à ses côtés : "Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire. Il pourrait revenir pour une petite année avec moi pour une 'dernière danse'. Pourquoi pas ?". Selon lui, Messi ne sera jamais mieux ailleurs qu'au Barça.

Messi, le retour impossible ?

"Il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. On ne peut pas être mieux qu'au Barça. Il est parti et a tenté l'expérience. C'est le moment de rentrer à la maison s'il le souhaite", a ajouté l'international brésilien, qui a tout gagné avec le club espagnol. Si Messi met du temps à s'adapter à ses nouvelles couleurs, pas sûr qu'un retour au FC Barcelone soit à l'ordre du jour. Et le club catalan semble avoir d'autres pistes en tête pour garnir son attaque.