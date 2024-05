Barça: Xavi voulait faire sauter 4 joueurs

Xavi Hernandez termine ses deux ans et demi sur le banc du Barça, mais il a déclaré dimanche soir qu'à ses yeux, son projet n'était pas terminé.

Le changement d'avis soudain du président Joan Laporta sur Xavi a été attribué à certaines de ses paroles en conférence de presse, mais il y a également eu de nombreux désaccords sur la planification de l'équipe. Selon ESPN, Xavi ne voulait pas de Joao Felix et Joao Cancelo, ni de Robert Lewandowski ou Vitor Roque dans ses plans pour la saison prochaine. Il les considère comme des extravagances de Laporta.

RadioMarca confirme cette information et le journaliste local Emilio Perez de Rozas donne un aperçu des divergences d'opinion qui ont rendu l'atmosphère difficile à la Ciutat Esoprtiva.

"Xavi change d'avis après le fameux « dîner sushi » et commence à voir que les changements qu'il veut apporter à l'équipe ne sont pas bien vus et que Laporta les lui lance comme des fléchettes. Lors de ce dîner, ils se mettent d'accord sur le fait qu'il présentera un front solide pour la saison prochaine, mais Xavi nuance sa position et dit que des ajustements sont nécessaires : il ne veut pas de Lewandowski ni de Joao Felix. Dans les deux cas, il s'agit d'extravagances de Laporta, et quand Xavi propose cela, il voit que ses souhaits ne seront pas exaucés. »

« Xavi ajoute ensuite que, s'il y a une chance, il faudrait vendre Ronald Araujo et Raphinha. Puis, il bute à nouveau sur l'impossibilité imposée par Laporta. Xavi veut Nico Williams et Deco préfère Dani Olmo ou Luis Diaz. Xavi veut Zubimendi ou Kimmich et Laporta pense à Guido... Vous voyez qu'en milieu de saison, Deco a même proposé Lopy, d'Almeria. C'est donc dans l'intervalle entre le 'Pacte Sushi' et l'annonce d'Almeria, que Xavi hausse le ton et commence à être en désaccord ».

Cela donnerait certainement plus de sens au changement soudain de la perspective de Laporta en l'espace de quelques semaines. Il n'a pas encore expliqué publiquement sa décision, alors que Xavi a posé la question à la hiérarchie. Il est peu probable que Laporta ou Deco admettent qu'un désaccord sur la planification de l'effectif aurait mis fin au mandat de Xavi, mais tant qu'ils resteront silencieux, l'affaire restera sujette à spéculation.