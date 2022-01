Barça : Xavi reste optimiste pour Dembélé

Après quatre années passées du côté du Camp Nou, Ousmane Dembélé semble se diriger vers un départ à Barcelone. Les exigences salariales de l’international tricolore ont été jugées trop élevées et tout plaide dorénavant en faveur d’une rupture. A partir de ce 1er janvier, l’ancien rennais est même libre de discuter avec les écuries de son choix en vue d’un nouveau défi.

Le divorce semble consommé. Pourtant, du côté du staff technique blaugrana, on n’a pas encore abdiqué. Xavi l’entraineur a même déclaré être confiant quant à une issue favorable pour ce dossier. « Je ne suis pas déçu. C’est une négociation. Les agents sont difficiles. Je suis optimiste et j’espère qu’Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique », a-t-il confié en conférence de presse ce samedi.

L'article continue ci-dessous

« Dembélé ne trouvera pas mieux ailleurs »

Le coach barcelonais a avoué ensuite avoir lui-même discuté avec son joueur français pour essayer de le convaincre de rester. « J'ai parlé à Dembélé naturellement, lui disant que c'est un joueur important pour nous et que nous avons besoin de lui, qu'il est un futur joueur important pour le club. Je ne peux lui parler que d'un point de vue sportif », a-t-il révélé. Des mots forts et qui font écho à ceux qu’il avait déjà tenus lors de son intronisation à la tête de l’équipe.

Et parmi les arguments livrés à l’ancien rennais, c’est le fait qu’il est dans le « meilleur club au monde ». « Je crois que Dembélé ne sera pas plus heureux ailleurs qu'il ne peut l'être au Barça, a poursuivi Xavi. Je lui fais comprendre que c'est le meilleur club du monde et je présente un projet sportif qui devrait l'emporter sur l’aspect économique ».

De belles paroles, mais il n’est pas sûr que Dembélé et son clan y soient sensibles. Il se murmure que le champion du monde a déjà rompu les négociations et qu’il est déterminé à changer d’air au terme de l’exercice en cours.