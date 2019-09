Barça - Xavi et Eto'o voient (très) grand pour Ansu Fati

Les deux anciennes gloires du FC Barcelone promettent à Ansu Fati un avenir doré, lui qui impressionne depuis le début de la saison malgré ses 16 ans.

Et si c'était lui, le futur du ? C'est une tradition, au FC Barcelone, la plupart des légendes du club sont passées par la Masia, le centre de formation du Champion d' , réputé partout dans le monde pour les principes de jeu qui y sont inculqués dès le plus jeune âge. Alors forcément, l'espoir ne peut qu'être de mise pour Ansu Fati, arrivé à la Masia à ses 10 ans, auteur d'un début de saison canon avec les Catalans.



Âgé de seulement 16 ans, l'ailier ne cesse d'impressionner ces dernières semaines, en l'absence du quintuple Ballon d'Or Lionel Messi. Auteur de deux buts et d'une passe décisive en , Ansu Fati a fait ses premiers pas en Ligue des Champions mardi soir, face au (0-0). Bien muselé par les Allemands, le jeune talent du Barça n'a pas été en mesure de faire étalage de ses qualités, pourtant louées par des légendes du club.

"Même Dieu ne sait pas ce qui nous attend avec Fati"

En effet, Xavi et Samuel Eto'o, anciennes gloires du FC Barcelone, ne tarissent pas d'éloge à son sujet. Bien au contraire. "Ce qu'il fait à 16 ans est hallucinant. Il prend toujours la bonne décision sur le terrain. S'il n'y a pas de problème, nous sommes face à un footballeur qui peut marquer une époque. Le nouveau Messi ? Ce sont de grands mots. Mais il peut devenir un footballeur de classe mondiale. On dirait qu'il joue en depuis trois ou quatre ans", a pour sa part confié Xavi à propos de celui qui semble promis à une grande carrière, lors d'un entretien accordé à AS.

De son côté, Samuel Eto'o est lui aussi sous le charme. "Je regarde tous les matchs du Barça. Je crois que même Dieu ne sait pas ce qui nous attend avec Fati. Il est très fort, il a deux paires de cou*lles, beaucoup de personnalité, je lui souhaite le meilleur et surtout j’espère qu’il n’aura pas de blessures qui risquent de le freiner", a déclaré le Camerounais, dans des propos accordés à la Cadena SER. Phénomène.