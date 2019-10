Barça - Vidal : "Je dois encore soulever la Ligue des champions"

Le milieu de terrain du Barça rêve de gagner la Ligue des champions avec le club catalan et est revenu sur son début de saison sous Ernesto Valverde.

Arturo Vidal n'a pas toujours paru être dans les plans d'Ernesto Valverde cette saison, mais depuis quelques semaines, en se montrant plus que fiable, il a su obtenir du temps de jeu, étant même titulaire à la place de Sergio Busquets, contre le lors de la victoire du Barça au Camp Nou avant la trêve internationale (4-0).

Dans un entretien accordé à SPORT, le milieu de terrain international chilien a abordé différents thèmes et évoqué son rêve de soulever la , un trophée manquant à son palmarès conséquent.

Son statut de remplaçant : "Tu dois être préparé. Lorsque vous faites partie de la meilleure équipe du monde, vous avez toujours l'obligation d'être préparé, à l'écoute et lorsque vous en avez l'occasion ... sortez et aidez l'équipe. Et c'est ce qui m'est arrivé."



Son profil différent au milieu : "Oui, il est clair que des joueurs très similaires jouent. Cela ressemble à quelque chose comme ça. Mais ma fonction, mon jeu sont différents des leurs. Je dois attaquer, défendre, parcourir plusieurs mètres sur le terrain et toujours jouer au maximum. J'ai des qualités très différentes d'Arthur, Busquets, De Jong ... Ivan ressemble aussi beaucoup à ce que je fais mais joue aussi différemment."



La Ligue des champions, un rêve : "Si l'entraîneur ou l'équipe me dit que je dois partir ... ravi. Je n’ai pas de problème, mais je pense que j’ai encore beaucoup à donner ici et je veux atteindre les objectifs que j’avais fixés à mon arrivée. Je dois encore soulever la Ligue des champions. Je l'ai dit dès le premier jour, je l'ai dans la tête, je rêve de cette coupe. Je rêve d’être en finale à Istanbul, nous nous y préparons. L'équipe sait que cette année peut être la nôtre."