Barça, Valverde félicite Fati : "Il a répondu présent"

Ernesto Valverde a été sondé en salle de presse sur le nouveau nul de son club concédé ce samedi à Osasuna (2-2).

Ansu Fati et Arthur Melo semblaient avoir permis au Barça d'annuler l'ouverture du score de Roberto Torres mais le même Torres a égalisé sur pénalty avant la fin. Ernesto Valverde a répondu aux questions des journalistes au sujet de cette nouvelle contre-performance en conférence de presse.

"Nous n'étions pas bons en première mi-temps, mais nous avons été bons en deuxième", a déclaré Valverde. "Nous aurions dû tuer le match et c'est dommage".

Ivan Rakitic n'a pas joué. Il a été laissé sur le banc pour le troisième match consécutif mais Valverde a déclaré que ce n'était pas un signe qu'il était sur le point de partir. "L'année dernière, il jouait et Nelson [Semedo] était sur le banc. L'autre jour, il a bien joué et nous sommes restés avec le même onze, avec Sergi Roberto au milieu du terrain. Nous avons beaucoup de choix. C'est une excellente question, mais cela pourrait concerner n'importe qui."

Ansu Fati, 16 ans, est entré en jeu pour égaliser pour le Barça, devenant le plus jeune joueur à marquer dans l'histoire du club catalan.

"C'est un attaquant qui affronte l'adversaire, c'est un bon finisseur, comme il l'a montré avec ce but", a déclaré Valverde. "Nous pensions qu'il nous manquait une étincelle lorsque nous l'avons fait entrer. C'est un jeune joueur, mais il y a beaucoup de bonnes choses à son sujet: ses dribbles, sa confiance et le fait qu'il force le retour de adversaire. Il est entré en jeu quand nous perdions, sur un terrain difficile et il a bien répondu".