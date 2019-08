Barça, Valverde évoque le futur de Coutinho

Le Brésilien a été annoncé comme possible partant en prêt, mais son coach ne sait pas grand-chose de l'évolution de son cas.

L'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, pense que Philippe Coutinho restera avec les champions de la , tout en concédant qu'il "ne sait pas ce qui va se passer" alors que les bruits d'un transfert pour l'ancien Red continuent de tourbillonner.

Coutinho, 27 ans, a été associé à un retour en Premier League, un an et demi après avoir rejoint le Barca en provenance de pour un montant de 114 millions €. L'international brésilien serait actuellement dans le viseur de , de et d' . La fermeture des transfert en étant prévu ce jeudi à 17h et un mouvement le concernant n'est pas à exclure.

Valverde n'a aucune certitude sur l'avenir de Coutinho, mais il pense que l'international auriverde va tout de même rester au Camp Nou et enchainer une nouvelle saison avec les Blaugrana. "Nous ne savons pas ce qui va arriver, mais Philippe est notre joueur et il est avec nous en ce moment", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après la victoire 2-1 du Barca lors du match amical contre .

Pourquoi alors ne pas l'avoir aligné face aux Partenopei ? "Il n'a pas joué mais le plan que nous avons avec lui est le même. On verra s'il joue quelques minutes samedi. Mais c’est un joueur qui est avec nous. Il est avec nous et nous pensons qu’il continuera avec nous. De toute façon, dans toutes ces fenêtres de mercato, beaucoup de choses sont dites", a poursuivi le coach des Catalans.

And Barça kick-off the 2019 US Tour with a win over Napoli in Miami! pic.twitter.com/YxAriHUlOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2019

"Neymar ? On verra ce qui se passera"

Valverde a également eu à réagir durant ce rendez-vous avec les médias à propos de la rumeur qui annonce Neymar au . Après qu'ont l'ait annoncé en route pour un retour sensationnel au Camp Nou, la presse espagnole a donc laissé croire mercredi que les rivaux merengue étaient désormais en pole dans ce dossier.

Le coach barcelonais a commenté cette actualité, mais sans vraiment trop en dire. "Maintenant, c'est du Real qu'on parle. De toute façon, on verra ce qui se passera demain, a-t-il réagi. Il y a deux ans, il était juste ici à côté de moi et j'ai dû répondre aux questions de nombreux journalistes. Maintenant, les mêmes questions reviennent. Il semble que Neymar me suit partout. Nous n'avons rien à dire sur les joueurs qui font partie des autres équipes."