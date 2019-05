Barça-Valence 1-2, Valence prive le Barça de la Copa Del Rey

Le Barça a perdu ce samedi son trophée de la Copa Del Rey en cédant contre Valence en finale. La saison 2018/19 s'achève en eau de boudin.

Finale de la

Barça-Valence : 1-2

Buts : Messi (73e); Gameiro (21e), Rodrigo (33e)

Il y a encore deux semaines, le rêvait d'un triplé. Tout souriait à Messi et ses partenaires et on se demandait quelle équipe allait bien pouvoir priver les Blaugrana de l'accomplissement qu'ils visaient. Finalement, ces derniers vont devoir se contenter d'un seul titre, celui de lauréat de la . Après avoir été boutés hors de la Ligue des Champions par (3-0, 0-4), ils ont cédé en finale de la Coupe contre Valence ce samedi.

Gameiro endosse le costume du héros

Invaincus dans cette compétition depuis 2015, les Barcelonais sont tombés en raison d'une première période catastrophique. Méconnaissables, ils ont laissé les Ché les prendre à la gorge. Un retard à l'allumage qu'ils ont payé au prix fort. Après environ une demi-heure de jeu, ils se sont retrouvés avec deux buts de retard au tableau d'affichage.

Le premier à punir les Catalans a été le Français Kevin Gameiro. Titulaire comme lors de la plupart des matches de Coupe, l'ancien Parisien n'a pas manqué de rendre à Marcelino Toral la confiance qu'il lui a témoignée. Sur sa première occasion, il a fait mouche. Servi par le latéral Gaya à la hauteur de la ligne des 16m50, il a décoché un tir imparable qui n'a laissé aucune chance à Marc André Ter Stegen. Un but de toute beauté, et qui vient aussi récompenser sa patience et son professionnalisme à toute épreuve.

1 - @valenciacf_en’s Marcelino Garcia Toral has won his first managerial game against Barcelona in all competitions, after 21 matches (W1 D6 L14). Explosion. pic.twitter.com/heFSqtwnIC — OptaJose (@OptaJose) 25 mai 2019

À 1-0, Valence a senti le vent tourner en sa faveur. Et, les Ché ne se sont pas gênés pour enfoncer le clou. Dès la 33e minute, et alors que leur adversaire apparaissait de plus en plus emprunté, ils ont doublé la mise par l'intermédiaire de Rodrigo. L'international espagnol faisant la différence de la tête sur une passe de Soler, auteur d'une superbe percée sur le flanc droit.

Messi relance les siens mais en vain

Avec deux buts de retard à la pause, les affaires barcelonaises étaient très mal engagées. Cela étant, les champions d' auraient pu se relancer rapidement en seconde période et semer le doute dans l'esprit de leurs opposants. Pour cela, il aurait fallu que la réussite soit de leur côté. Or, celle-ci les a également fuit, avec notamment cette transversale touchée par Lionel Messi à la 56e minute.

L'Argentin a bien fini par trouver la faille à la 73e, en marquant sur le deuxième temps d'un corner, mais c'était presque trop tard pour raviver le suspense. Durant le dernier quart d'heure, les Valenciens, avec l'entrée du Français Mouctar Diakhaby (88e), ont resserré le verrou derrière et ont conservé leur maigre avantage.

Sans trophée conquis depuis 2008, le renoue donc avec la consécration. Sachant qu'ils avaient déjà réussi le pari de finir dans le Top 4 de la , les Ché s'offrent ainsi le plus beau des cadeaux pour leur centenaire. Pour le Barça, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Cette fin de saison vire au cauchemar et il est fort probable que l'entraineur Ernesto Valverde soit appelé à payer les pots cassés, même si sa dernière prolongation date d'il y a à peine trois mois.