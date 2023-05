Barça : Un transfert à 80 millions pour financer le retour de Lionel Messi ?

Newcastle serait intéressé par Raphinha, l'occasion pour le Barça de réaliser une belle vente dans le but de faire revenir Lionel Messi.

Le FC Barcelone doit déjà se frotter les mains en observant la situation de Lionel Messi. Après son voyage en Arabie saoudite, l'international argentin a été suspendu pendant deux semaines par le Paris Saint-Germain, et rien ne dit qu'on le reverra sous le maillot parisien cette saison. De quoi donner confiance au FC Barcelone, qui rêve de faire revenir son ancienne star en Catalogne. La Pulga est en fin de contrat avec le club français à l'issue de la saison et une prolongation ne semble pas vraiment à l'ordre du jour. Malgré tout, le Barça est toujours en difficulté financièrement et va devoir trouver des moyens de financer le grand retour de Messi.

Raphinha vendu 80 millions ?

Ils pourraient être aidés en ce sens par Newcastle. Plus ambitieux que jamais, le club anglais a vu son projet prendre une autre dimension cette saison avec des résultats probants et une qualification en Ligue des Champions en très bonne voie (9 points d'avance sur le 5è) et prépare donc son mercato afin d'être compétitif dans la compétition reine et en Premier League. Pour cela, les Magpies seraient intéressés par Raphinha, comme l'indique le journaliste espagnol Gerard Romero.

D'après lui, Newcastle a même déjà fait une offre verbale au Barça, et celle-ci s'élèverait à environ 80 millions d'euros. Non seulement les Blaugranas réaliseraient une plus value par rapport au prix de son achat à Leeds (58M€), mais cela pourrait aider à faire revenir Messi. Le club a d'ailleurs déjà averti la Liga de ce possible transfert afin de prouver la faisabilité de ce retour. De son côté, le joueur brésilien a connu une première saison moyenne malgré un bilan statistique honorable (10 buts, 11 passes décisives en 45 matches). Il pourrait y voir l'occasion de se relancer dans un championnat où il avait déjà brillé avec Leeds.