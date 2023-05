Mercato : Le PSG a tranché pour l'avenir de Lionel Messi !

Au centre de l'actualité après sa suspension par le PSG, Lionel Messi est désormais fixé sur son avenir.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, ça sent la fin ! Suspendu pour les deux prochaines semaines après avoir séché l'entraînement et s'être envolé pour l'Arabie Saoudite sans avoir prévenu sa direction, au lendemain d'une défaite houleuse face au FC Lorient, l'Argentin est proche de la sortie.

Une fin d'histoire en eau de boudin

En fin de contrat cet été, Lionel Messi ne va pas être prolongé par le Paris Saint-Germain. Après l'annonce de sa suspension, L'Equipe et RMC, qui avaient anticipé la suspension de l'Argentin, ont été plus loin en annonçant le départ de Lionel Messi en fin de saison. Autant dire que le match de l'Argentin face à Lorient était l'un des derniers sous les couleurs du club de la capitale.

D'après les informations de L'Equipe, tous les dirigeants du PSG allaient dans le même sens ce mardi, une fois n'est pas coutume, et étaient d'accords pour ne pas lever l'année d'option de Lionel Messi et ainsi le laisser s'en aller libre de tout contrat. Lionel Messi aura donc, au maximum, encore trois matches à jouer avec le PSG avant de quitter le club.

Le Barça confiant

De son côté, RMC annonce de son côté qu'en plus de son départ du Paris Saint-Germain qui était aussi sa volonté, Lionel Messi est proche du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, son entourage discuterait discrètement avec le club catalan, désireux de faire revenir sa gloire au bercail.

Ces derniers jours, la Liga a calmé les ardeurs du FC Barcelone démontant le projet financier du club pour faire revenir l'Argentin. Malgré tout, le futur champion d'Espagne reste confiant sur ses chances d'accueillir le champion du monde 2022. Le feuilleton Lionel Messi touche à sa fin.

Lionel Messi va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain, comme c'était pressenti depuis plusieurs semaines, reste désormais à savoir s'il va bel et bien rebondir au FC Barcelone où s'il devra trouver une autre porte de sortie en cas d'incapacité de son club de coeur à s'offrir l'Argentin.