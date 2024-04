Barça : un chantage de Xavi pour rester ?

Barcelone veut absolument que Xavi reste au club au-delà de la fin de la saison - et il semble de plus en plus probable qu'il obtienne gain de cause.

Le média FootballTransfers estime que Xavi semble de plus en plus susceptible de changer de position, mais il a fait une série de demandes pour que le conseil d'administration accepte, y compris une série de changements dans son équipe. Le président du Barça, Joan Laporta, n'a pas ménagé ses efforts pour faire changer d'avis son entraîneur, qui a annoncé en janvier son intention de quitter son poste d'entraîneur du Camp Nou. Xavi, qui dirige le FC Barcelone depuis 2021, a remporté la Liga la saison dernière et a mené les Blaugrana en quarts de finale de la Ligue des champions cette saison Mais le légendaire milieu de terrain est prêt à formuler une série d'exigences. Xavi aurait ainsi demandé au moins deux recrues estivales majeures pour compléter son effectif. En outre, il souhaite également que certains joueurs soient vendus. Xavi est indispensable à l'avenir du FC Barcelone Le FC Barcelone veut absolument que Xavi reste, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a les moyens de s'offrir aucun des candidats majeurs qui lui ont été proposés. Liverpool et le Bayern Munich étant également à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été, la concurrence est féroce sur ce marché particulier. Ces deux clubs peuvent se permettre de mettre plus d'argent sur la table que le Barça. L'article continue ci-dessous En outre, le Barça souhaite que Xavi reste parce qu'il pense qu'il est mieux placé que tout autre candidat pour faire jouer l'équipe dans le style traditionnel du club. Le milieu de terrain s'est éloigné du tiki-taka pour des raisons pragmatiques, mais l'objectif ultime est de revenir à ce style, et Laporta et son staff pensent que Xavi est le mieux placé pour y parvenir.