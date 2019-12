Barça - Triplés, coups francs… Lionel Messi marche sur l’eau

Auteur d’un nouveau triplé face à Majorque (5-2), Messi a dépassé Ronaldo au niveau des ballons ramenés à la maison.

Lionel Messi avait apporté son Ballon d’Or au Camp Nou pour le présenter aux Socios avant la rencontre de disputée face à Majorque (5-2) ce samedi, et il est reparti de l’enceinte catalane avec une autre balle, celle d’un nouveau triplé inscrit dans le championnat espagnol !

Car oui, Messi a frappé trois fois. Et pour trois beaux buts, qui plus est. De quoi lui permettre… de dépasser Cristiano Ronaldo au nombre de triplés inscrits en . Le Portugais était resté bloqué à 34 avant de rejoindre la en 2018, et l’Argentin en est désormais à 35.

Messi, injouable en dehors des 16 mètres

Parmi ses trois buts, les deux premiers ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface grâce à deux frappes splendides qui n’ont pas échoué loin de la lucarne. Du coup, Messi est assurément le joueur qui marque le plus en dehors des 16 mètres depuis le début de saison, mais il est surtout meilleur que beaucoup d’équipes dans ce domaine !

C’est bien simple : seules quatre équipes font mieux que lui. Le Barça, bien évidemment, avec 10 buts inscrits depuis l’extérieur de la surface, mais aussi avec 9 buts, ou encore Leipzig avec 8 buts chacun. Derrière, Messi est à l’affût avec 7 buts, en compagnie de l’ , de l’OL, de et de l’ . Et dire que son début de saison a été gâché par une blessure...