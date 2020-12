Barça, Ter Stegen regrette les erreurs individuelles

Marc-Andre ter Stegen a déploré les erreurs individuelles de Barcelone et de sa défense après la défaite 3-0 contre la Juventus en Ligue des champions

Deux penaltys de Cristiano Ronaldo et du but de Weston McKennie a permis à la Juve de remporter la victoire au Camp Nou et de s'offrir la première place du groupe G de la pĥase de poules de la Ligue des Champions, mardi soir.

Ter Stegen a réprimé les erreurs commises par le Barça, le club catalan concédant tout de même trois buts lors d'un match à domicile de la pour la première fois depuis mai 2013.

"Il y a bien sûr les erreurs individuelles et il y a aussi la façon dont vous défendez. Ce sont des choses différentes et vous devez les évaluer différemment", a déclaré le gardien allemand.

«Nous n'avons pas de chance de temps en temps non plus. Dès que nous perdons notre jeu, ils marquent un but et c'est très difficile. Nous sommes dans une phase difficile et nous devons en sortir plus forts et travailler dur pour le faire. Nous devons donner un peu plus dès le début et faire plus d'efforts.", a encore analysé l'ancien portier de Gladbach.

Neuvième du classement de , les hommes de Ronald Koeman ont subi deux défaites consécutives sur le plan national et continental après avoir été assommés par Cadix samedi.

L'article continue ci-dessous

Ter Stegen a hâte de voir une amélioration au Barça, qui est actuellement à 12 points derrière le leader du championnat, l' , avant d'accueillir dimanche.

"Jusqu'à aujourd'hui, nous avons joué de bons matchs et nous en avons remporté des très difficiles. Nous ne pouvons pas dire que nous avons eu une mauvaise phase", a-t-il déclaré.

"Nous avons eu toute la latitude pour continuer et de nous qualifier en tant que premiers mais c'est ce que nous avons au final. En Ligue des champions, que vous vous qualifiiez premier ou deuxième,vous ne tomberez jamais sur un match facile en 8es de finale. Nous allons nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Nous devons nous améliorer et rien de plus.", a encore tonné l'international allemand.