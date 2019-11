Griezmann se livre sur ses débuts au Barça et dévoile ses ambitions

Antoine Griezmann est revenu sur ses débuts compliqués au Barça au micro de Téléfoot.

Antoine Griezmann est fier de son transfert au Barça, où il éprouve pourtant quelques difficultés d'adaptation. L'international français, très confiant, se voit d'ailleur résussir au sein du club catalan :

Transferts, le dossier Neymar relancé par Abidal

"Je suis fier de là où je suis et voilà il n'y a que le travail qui va payer. Prendre confiance en moi et ça ira tout seul.", dit-il.

L'article continue ci-dessous

Griezmann sur ses objectifs en 2020 : "Etre un joueur important en club, avoir plus de minutes, plus de buts, plus de passes décisives, se qualifier en , être en haut en championnat. Etre prêt pour la sélection en mars et être prêt pour l'Euro aussi." pic.twitter.com/wBLOuHhrXE — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2019

"Ce n'était pas l'endroit le plus facile. C'est une nouvelle équipe, un nouveau club, une nouvelle tactique, un nouveau positionnement. Mais, voilà, il faut travailler.", a encore estimé Griezmann, tancé pour des prestations mitigées en Catalogne depuis son arrivée, au micro de Telefoot ce dimanche.

Le Français s'est aussi livré sur ses objectifs en 2020 en Bleu comme en Bleu et Grenat : "Etre un joueur important en club, avoir plus de minutes, plus de buts, plus de passes décisives, se qualifier en Ligue des champions, être en haut en championnat. Etre prêt pour la sélection en mars et être prêt pour l'Euro aussi.", a-t-il confié.