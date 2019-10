Barça-Séville 4-0, Drôle de soirée pour Dembélé, buteur et expulsé

Le Barça défiait Séville dans un choc de Liga ce dimanche avec un Dembélé titulaire et buteur à la place de Griezmann, qui a débuté sur le banc.

Ernesto Valverde a décidé de laisser Antoine Griezmann sur le banc à l'occasion de cette rencontre, lui préférant Ousmane Dembélé au sein d'un trio d'attaque redoutable composé également des inoxydables Messi et Suarez.

Un choix qui s'est avéré payant, puisque les Catalans ont ouvert le score grâce au Pistolero uruguayen d'un magnifique ciseau retourné suite à une action initiée par Dembele qui lançait Nelson Semedo dont le centre à permis à Suarez de réussir ce geste aussi magnifique que létal.

Arturo Vidal, de plus en plus important au centre du dispositif de Vaverde, marquera le second but blaugrana quelques instants plus tard en se jetant sur un centre d'Arthur. 10 minutes avant le repos, le Barça assommera son invité avec un superbe but de Dembele.

Le Français file en contre et se joue de Diego Carlos avec une facilité insolente avant de tromper Vaclik pour le 3-0, qui sera d'ailleurs le score au repos. Séville réagit en seconde période. Mais la tentative rasante de Luuk de Jong termine sa course sur la base du poteau droit de Marc-André Ter Stegen.

À l'heure de jeu, Messi s'offre un rush solitaire sur lequel il élimine plusieurs joueurs, se joue de Joan Jordan, puis sollicite les reflexes de Tomas Vaclik qui détourne la balle. En face et à 20 minutes du terme, Jesus Navas, qui avait éliminé Nelson Semedo, fait briller Ter Stegen. C'est finalement Messi qui mettra tout le monde d'accord sur un coup franc direct parfaitement enroulé du gauche. Son 37e but en 36 rencontres contre Séville.

Un point noir au tableau catalan cependant, Ousmane Dembélé sera expulsé, laissant le Barça à 9, sur un second carton jaune en fin de rencontre suite à une contestation

L'article continue ci-dessous

4-0, le score ne bougera pas et le Barça n'a pas fait dans le détail avec un Griezmann sur le banc. Dembele a marqué des points au sein du trident offensif. Vidal aussi au centre du pré.