Barça, Ronald Koeman fait le point sur Depay, Agüero et Pedri

Pour la première fois depuis la reprise, Koeman s’est exprimé sur les renforts estivaux que sont Depay, Agüero ou Eric Garcia.

Il ne se passe pas un jour sans que le FC Barcelone ne fasse les gros titres des journaux espagnols. Entre la prolongation de Lionel Messi, les recrues estivales comme Memphis Depay ou Sergio Agüero ou encore le fameux plafond salarial qui pose tant de tracas, le Barça vit un été chaud.

Pendant que le club essaye de trouver une solution pour se libérer d’indésirables (Pjanic, Umtiti, Coutinho, Braithwaite…) et de trouver la meilleure solution pour prolonger Messi, Ronald Koeman a repris le chemin du centre d’entrainement depuis une semaine. Sans la plupart des internationaux retenus pour la Copa America et l’Euro 2020, le coach néerlandais est loin d’avoir toutes ses forces en présence.

Néanmoins, il a profité de ce début de préparation assez calme pour faire le point sur le début du Mercato des Blaugrana et sur son ressenti concernant les arrivées de Depay et consorts.

À propos de Memphis Depay : "Je le connais de l'équipe des Pays-Bas. Il a un haut niveau, il a fait un grand pas, il était à Manchester United, puis à Lyon, où il était capitaine. Barcelone n'est pas Lyon, c'est quelque chose de plus grand que Lyon mais il arrive à un bon âge où il peut jouer à différents postes, marquer des buts, aider et donner plus de compétitivité à notre attaque."

L'article continue ci-dessous

À propos de Kun Agüero : "C'est un joueur très expérimenté, avec une grande qualité dans la surface, c'est un joueur qui termine, marque des buts et nous espérons pouvoir l'aider à atteindre un excellent niveau physique. La saison dernière, il s'est blessé et n’a été physiquement pas à un niveau élevé, ce qui est nécessaire pour jouer plus. Nous allons lui donner la chance d'atteindre ce niveau élevé et de faire la différence avec Messi, Depay..."

Après s’être enthousiasmé de l’arrivée gratuite de ces joueurs expérimentés, Ronald Koeman n’a pas manqué de réagir à l’Euro de Pedri avec la sélection espagnole. A seulement 18 ans, le milieu de terrain a ébloui de son talent la compétition, au point d’en être élu meilleur espoir. Tout sauf une surprise pour son entraîneur en club.

"Il a connu une première saison fantastique, tout le monde ne savait pas qui il était et, lorsqu'il a commencé à avoir des opportunités avec l'équipe première, il a montré qu'à 18 ans, il pouvait jouer pour Barcelone. Sa croissance cette saison a été incroyable. Il a fait un grand tournoi à l'Euro et a montré qu'il avait beaucoup de talent. C'est l'avenir du club."