Barça, Ronald Araujo veut jouer sous infiltration contre le PSG

Victime d’une entorse de la cheville contre le Betis Séville, Araujo est prêt à jouer sous infiltration pour ne pas louper le match contre le PSG.

Dans le costume d’outsider depuis le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se serait bien passer d’une nouvelle mésaventure. Si le club catalan a retrouvé des couleurs en Liga avec une série de 13 matches sans défaite et une deuxième place à égalité avec le Real Madrid (43 points), il continue de faire face à une hécatombe de blessures à une semaine du choc contre le PSG.

Dans la victoire douloureuse contre le Real Betis, le Barça a surtout vu son secteur défensif être amputé d’un nouvel élément. Devenu incontournable depuis l’absence prolongée de Gerard Piqué, Ronald Araujo a été obligé de quitter ses partenaires après seulement dix minutes de jeu.

Se tordant de douleur sur la pelouse andalouse, le défenseur central a vu le verdict tomber quelques heures après et c’est une entorse de la cheville.Une blessure qui devait donc le pousser à louper au moins le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG.

Seulement, d’après Mundo Deportivo, l’Uruguayen ne veut pas faire une croix sur ce choc surtout vu la situation défensive du Barça.Conscient de l’importance de cette rencontre dans la saison barcelonaise, Araujo est prêt à jouer sous infiltration pour faire face à Kylian Mbappé ou Neymar. Simple tentative de bluff du Barça à une semaine de la rencontre ou véritable option ?

Il est encore trop tôt pour le dire mais avec Piqué et Sergi Roberto sur le flanc, les options ne sont pas nombreuses pour Koeman. A Séville, l’entraîneur néerlandais avait fait rentré Frenkie de Jong, qui a déjà dépanné à ce poste dans la saison, pour épauler Clément Lenglet tandis que Samuel Umtiti était lui sur le banc.

Comme Deschamps, Koeman ne semble pas être fan d’une charnière centrale à deux gauchers bien que l’assurance et l’expérience plaident en faveur des deux Français comparé à De Jong ou au jeune Mingueza, qui dépanne actuellement sur le côté droit de la défense. Une chose est sûre, Ronald Araujo ne jouera sous infiltration que si Koeman donne son feu vert. Et il n’est pas sûr qu’il ne donne plus d’indication d’ici à la rencontre…