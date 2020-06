Barça, Riqui Puig aux anges

Le milieu barcelonais Riqui Puig est «heureux de donner de la joie à ce club» après avoir pris une place de plus en plus importante au Barça .

Le joueur de 20 ans n'a disputé que 75 minutes en réparties sur cinq matches en tant que remplaçant, mais vient d'enchaîner trois apparitions contre Leganes, Séville et, mardi soir, contre l'Athletic Club Bilbao.

Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Artur Melo sont les milieux de terrain centraux de premier choix de Quique Setién, ce qui limite le temps de jeu de Puig.



Cependant, Setien - qui a été nommé au Camp Nou en janvier - semble montrer plus de confiance dans le jeune milieu de terrain que son prédécesseur Ernesto Valverde.

"Je suis très heureux, surtout pour les minutes et la confiance que Quique me donne, et si nous accompagnons cela avec de bons résultats et un bon rythme, je serais heureux de donner de la joie à ce club", a déclaré Puig aux journalistes d'El Mundo Deportivo.