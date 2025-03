Barça - Real Sociedad : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

FC Barcelone vs Real Sociedad

Le Barça doit battre la Real Sociedad pour reprendre la tête de la Liga après la victoire de l’Atlético et distancer le Real, battu par le Betis.

Le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad ce dimanche avec une obligation de résultat : une victoire permettrait aux hommes d’Hansi Flick de reprendre la tête de la Liga, après le succès de l’Atlético Madrid face à Bilbao samedi. L’enjeu est d’autant plus important que le Real Madrid, battu par le Betis, pourrait se retrouver relégué à trois longueurs en cas de succès blaugrana.

Une occasion en or pour Barcelone

L’opportunité est belle pour le Barça. Depuis le début de l’année, les Catalans ont retrouvé une dynamique positive, enchaînant cinq victoires consécutives en championnat et se montrant plus solides collectivement. Toutefois, la dernière sortie a laissé quelques interrogations : le match d’anthologie contre l’Atlético Madrid (4-4) en demi-finale aller de la Coupe du Roi a exposé certaines failles défensives. Hansi Flick l’a rappelé en conférence de presse : "Nous devons apprendre à mieux gérer nos fins de match".

Face à la Real Sociedad, le coach allemand a annoncé des changements pour apporter du sang frais à son onze de départ. L’enchaînement des matchs pèse sur l’effectif, et avec le déplacement à Lisbonne pour défier Benfica en Ligue des champions la semaine prochaine, Flick pourrait faire tourner. Jules Koundé et Ronald Araujo, très sollicités ces dernières semaines, pourraient être ménagés, tandis que des joueurs comme Fermín López ou Vitor Roque pourraient être intégrés au onze.

Une Real décimée et en perte de vitesse

De son côté, la Real Sociedad se présente dans des conditions délicates. L’équipe basque sort d’un match éprouvant contre le Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-1) et doit composer avec de nombreuses absences. Kubo, Aguerd, Becker et Zakharyan sont forfaits, tandis que Sucic a joué infiltré contre le Real et reste incertain.

Malgré ces difficultés, la formation d’Imanol Alguacil reste redoutable et sait faire déjouer les gros bras. Lors du match aller, elle avait infligé au Barça une défaite frustrante (1-0). Mais cette fois, l’équipe est affaiblie et devra s’en remettre à des joueurs comme Mikel Oyarzabal ou Martin Zubimendi pour espérer ramener un résultat positif du Montjuïc.

Le Barça a donc un coup double à jouer : reprendre la tête de la Liga et envoyer un message fort avant son duel européen contre Benfica. Mais encore faudra-t-il éviter le piège basque et ne pas tomber dans le relâchement comme face à l’Atlético.

Sur quelle chaine regarder Barcelone - Real Sociedad ?

La rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad sera à suivre ce dimanche 2 mars 2025 à partir de 16h15 sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barcelone vs Real Sociedad

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et Real Sociedad se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, Espagne.

Il commencera à 16h30 ce dimanche 2 mars, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Barcelone

Bonne nouvelle pour le Barça : Andreas Christensen est de nouveau disponible après avoir surmonté sa récente blessure. En revanche, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen restent absents pour une longue durée.

Hansi Flick prévoit une rotation de son effectif après l’intense demi-finale de Coupe du Roi face à l’Atlético Madrid. Ainsi, Ronald Araujo, Gavi et Robert Lewandowski devraient retrouver une place de titulaire, au détriment d’Iñigo Martínez, Dani Olmo et Ferran Torres.

Infos de l'équipe de Real Sociedad

La Real Sociedad devra composer sans Take Kubo et Sheraldo Becker, tous deux suspendus pour cette rencontre. En revanche, Igor Zubeldia fait son retour après avoir purgé sa suspension lors du dernier match.

Javi López et Sergio Gómez devraient être alignés d’entrée contre le Barça, tandis que Mikel Oyarzabal pourrait être préféré à Orri Oskarsson pour occuper la pointe de l’attaque. Au milieu de terrain, Martin Zubimendi tiendra son rôle clé dans l’entrejeu.

