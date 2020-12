Barça - Real Sociedad (2-1) : Le Barça fait chuter le leader et remonte dans le top 5

Mené par le leader de la Liga, le Barça s’est offert une victoire dans la douleur mais qui fait du bien au classement.

Au Camp Nou, le Barça accueillait bien un leader commençant par Real mais ce club ne venait pas de Madrid. Véritable sensation de ce début de saison, la arrivait ce mercredi le torse bombé pour ce match avancé de la 19eme journée de . Seulement, sans David Silva et Oyarzabal, les Basques savaient que la tâche allait s’annoncer difficile.

Face au Barça offensif de Koeman avec le trio Griezmann, Messi, Braithwaite, la Real s’est d’abord contenté de bien tenir son adverse avec un bloc compact. Malgré la domination territoriale, les Catalans n’ont pas réussi à se mettre tant en évidence et ce sont finalement fait surprendre à la demi-heure de jeu. Face à la charnière expérimentale des Blaugrana, Araujo - Mingueza, William José a trouvé la faille et mis le plan basque sur les bons rails (0-1, 28eme).

Malhreusement, l’euphorie a été de courte durée. Malgré l’ouverture du score, le Barça a rapidement réagi afin de ne pas douter plus qu’il ne le fait déjà depuis le début de la saison. Dans leur objectif de regagner le Top 5 dès ce mercredi, les hommes de Koeman ne pouvaient lâcher encore des points. Moins de cinq minutes après ce but, Jordi Alba a ramené les deux équipes à égalité.

Reboosté, le Barça a cherché à reprendre l’avantage mais Antoine Griezmann a d’abord trouvé la barre avant que Braithwaite ne perde son duel. Ces occasions manquées auraient pu plomber le moral des Barcelonais mais ils sont finalement rentrés aux vestiaires plus motivés que jamais après que Frenkie de Jong ait inscrit le but du 2-1 (44eme). Durant le deuxième acte, le Barça et la Real Sociedad ont livré une prestation assez neutre dans l’ensemble, sans véritables grosses occasions.

Muet depuis deux matches en championnat, Antoine Griezmann a bien eu l’occasion de tuer tout suspense avant l’heure de jeu mais le Français a mordu la feuille. Peu confiant dans ses qualités, le Barça a joué à se faire peur jusqu’au bout mais décroche un succès important. Le club catalan remonte provisoirement à la 5eme place tandis que la Real reste sur un troisième match de suite sans victoire.