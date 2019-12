Barça-Real - Comment Zidane veut bloquer Messi

D’après AS, l’entraîneur du Real Madrid réfléchirait à trois solutions pour bloquer l’Argentin lors du Clasico.

La arrive à un premier tournant. Au coude à coude depuis le début de saison, le et le , tous les deux en tête du championnat espagnol avec 34 points pris en 15 journées, se retrouveront mercredi prochain au Camp Nou pour le tant attendu Clasico. Un rendez-vous lors duquel la prestation de Lionel Messi sera évidemment scrutée à la loupe.

Il faut dire que l’Argentin, qui vient de battre le record de triplés en Liga de Cristiano Ronaldo, est dans une forme exceptionnelle ces dernières semaines. Et, logiquement, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane commence à élaborer certaines stratégies pour le bloquer. D’après AS, le technicien tricolore a trois plans en tête.

La clé Valverde pour neutraliser Messi

Le premier serait de demander à l’inépuisable Federico Valverde de ne pas lâcher Messi d’une semelle. Un marquage individuel pur et dur pour empêcher l’Argentin de mener le jeu, donc, mais cela limiterait l’apport offensif du milieu de terrain uruguayen. La deuxième solution consisterait à laisser Messi aux hommes de l’entrejeu, mais avec Sergio Ramos et Raphaël Varane très proches de lui pour le tenir à l’oeil.

⁉️ El técnico del Real Madrid ya siente el viejo dilema: ¿cómo neutralizar a Messi?

Zizou maneja tres opciones contra el Balón de Orohttps://t.co/VEah18nqp2 — Diario AS (@diarioas) 9 décembre 2019

Toujours selon AS, qui consacre même sa Une du jour à "l’obsession" de Zidane pour bloquer Messi, la dernière idée du Tricolore serait de ne pas mettre uniquement un joueur, mais bien deux chiens de garde aux trousses de l’Argentin. Valverde, donc, mais accompagné de Casemiro ! Cependant, rien ne dit qu’ils parviendront à stopper la Pulga, d’autant plus que cela libérera énormément d’espace pour Luis Suarez, Antoine Griezmann et consorts…