Barça, Rakitic impressionné par Ansu fati

Le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic a salué Ansu Fati, après le but de ce dernier contre Leganes.

Le joueur de 17 ans a ouvert le score contre l'équipe de Javier Aguirre mercredi soir et s'est attiré les louanges de ses collègues.

Bruno Fernandes : "Jouer aux côtés de Pogba sera fantastique"

L'article continue ci-dessous

"Il était important de gagner et de garder le rythme dans la course au titre", a déclaré l'international croate Ivan Rakitic lors d'une interview d'après-match avec Marca.

Plus d'équipes

"Nous avons été patients jusqu'au but d'Ansu, et à partir de là, c'était plus facile. Je suis tellement content pour lui. Il fait un travail impressionnant, mais il doit être patient. », a ajouté Rakitic, alors que Fati a été titularisé par Quique Setien.

L'international espoir espagnol a marqué cinq buts toutes compétitions confondues en 2019-2020 avec le Barça.