Barça, Quique Sétien évoque les arrivées au mercato

Le coach du Barça a été sondé en conférence de presse sur des arrivées éventuelles au mercato.

"Il serait intéressant qu'un joueur arrive", a déclaré Setién après que les négociations se soient interrompues concernant l'attaquant espagnol du Rodrigo.

"Je suis content de ce que nous avons. Je viens d'un milieu modeste et j'ai l'habitude de travailler avec ce que j'ai", a ajouté le coach du Barça à propos de l'absence d'arrivées.

L'article continue ci-dessous

"Et je suis ravi de ce que j'ai. Cette équipe est prête à participer à toutes les compétitions."

Le Barça affronte Leganes en alors que le jeu des Blaugrana est critiqué depuis l'arrivée du nouvel entraîneur :

"Notre objectif est de contrôler tous les matchs que nous jouons et pas seulement celui-ci. Nous savons que nous devons faire le jeu, mais nous devons également limiter le nombre d'occasions que nous leur donnons. Ils n'ont pas grand-chose à perdre et peuvent jouer avec calme. Nous voulons gagner ce match et atteindre la finale", analyse Sétien.