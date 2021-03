Barça - Qui est Joan Laporta, et peut-il convaincre Lionel Messi de rester ?

Joan Laporta est de retour aux manettes au Barça. Focus sur le parcours du nouveau président du club, sur ses promesses et sa relation avec la Pulga.

Joan Laporta a été élu président de Barcelone dimanche avec environ 58% des voix. Il est donc le nouveau responsable d'une organisation qui avait cruellement besoin d'un leadership positif après la démission de son prédécesseur en octobre dernier et la pandémie a mis à rude épreuve les finances du club catalan.

C'est la deuxième fois que Laporta dirige les Blaugrana, il a servi pour la dernière fois en 2010, lorsqu'un Lionel Messi de 22 ans entrait dans la stratosphère. Laporta a utilisé son expérience avec Messi pour convaincre les électeurs que ses liens profonds avec la star argentine pourraient l'aider à le faire rester au Barça. Beaucoup de choses ont changé depuis le dernier mandat de Laporta, mais il affirme connaître la stratégie correcte pour ramener Barcelone à la stabilité relative dont le club jouissait.

Qui est Joan Laporta ?

Laporta était auparavant président de Barcelone entre 2003 à 2010 - un tronçon reconnu comme un succès sur presque tous les fronts pour les Catalans. Au cours de cette période, Barcelone a remporté quatre titres de champion et deux ligues des champions et a pleinement profité d'éléments comme Lionel Messi et Andres Iniesta, accompagnés par des joueurs clés teles que Ronaldinho et Samuel Eto'o. Après cette élection, Joan Laporta devrait être au pouvoir jusqu'en 2026.

Sur quels enjeux Laporta a-t-il fait campagne ?

Joan Laporta a encadré sa candidature à la présidence autour de son expérience à Barcelone, disant aux électeurs qu'il serait en mesure de convaincre un Messi malheureux de rester parce que l'attaquant lui faisait confiance. Il a également promis un projet d'agrandissement du Camp Nou, l'enceinte mythique des Catalans.

"Je dis la vérité, je suis celui qui a le plus d'expérience et de détermination, ainsi que le plus de crédibilité aux yeux de [Messi]", a déclaré Laporta à Goal plus tôt cette année. "Cela me remplit de fierté que [Messi] me dise que tout ce que je lui ai dit a été accompli. La question de Leo est plus facile que celle du stade. Ce serait très agréable d'arriver à ce [125e anniversaire du Camp Nou en 2024] avec Messi, ce serait un bon feu d'artifice final", avait-il ajouté, optimiste quant à la faisabilité de la chose.

Qui étaient les autres candidats ?

Victor Font et Toni Freixa étaient également candidats, mais ils ont toujours été confrontés à une campagne difficile avec Laporta considéré comme le favori depuis le début. Font, qui a obtenu 30% des voix, est membre du conseil d'administration du club. Freixa, qui a obtenu 9% des voix, est un ancien porte-parole de l'organisation.

Qu'est-il arrivé à Josep Maria Bartomeu ?

L'ancien président de Barcelone a démissionné l'année dernière au milieu de la controverse "Barcagate", qui a conduit à son arrestation la semaine dernière. Il a depuis été remis en liberté. Bartomeu et ses proches collaborateurs ont été accusés d'avoir payé une société de relations publiques pour améliorer l'image de Bartomeu grâce à des tactiques qui comprenaient notamment le dénigrement de la réputation d'un certain nombre de joueurs actuels et anciens - dont Lionel Messi, Gerard Pique et Xavi. Ces allégations et les problèmes financiers du club ont créé un climat toxique provoquant sa chute. Bartomeu est pour l'heure présumé innocent dans toutes ces affaires.

Quelle est la dette de Barcelone ?

Le club a une dette brute de près de 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), ce qui entraîne des réductions de salaire impopulaires pour certains membres de l'équipe. Tant d'argent dû a alimenté les rumeurs de transfert à propos de Messi et d'autres membres hautement rémunérés de l'équipe.

Quelle est la probabilité que Messi reste ?

À un moment donné, Messi a clairement indiqué qu'il voulait quitter Barcelone et a raconté sa version de l'histoire dans une interview exclusive avec Goal, exprimant ses plaintes concernant le leadership de Bartomeu. Il a dit qu'on lui avait dit qu'il devrait payer une clause de 700 millions d'euros pour s'en aller cette année.

"Je voulais y aller parce que je pensais vivre mes dernières années de football avec bonheur", a déclaré Messi. "Dernièrement, je n'ai pas trouvé le bonheur au sein du club." Ce qui complique encore les choses, c'est que la dette du club pourrait limiter le montant qu'il peut lui verser en salaires. Son contrat expire cet été, ce qui signifie que Laporta devra désormais travailler rapidement pour conclure un accord alors même que le bilan financier de la pandémie persiste. Mais la myriade d'obstacles n'a pas empêché Laporta de respirer la confiance et le matin de l'élection de dimanche, il a dit : "Je peux appeler Jorge Messi ce soir si je gagne". C'est chose faite !