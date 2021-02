Barça-PSG : les yeux rivés sur Mbappé

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Mbappé va jouer sans Neymar et Di Maria en Ligue des champions. Il doit prendre ses responsabilités.

C'est tout sauf anecdotique. Pour la première fois depuis sa signature au PSG en 2017, Kylian Mbappé va disputer un match de Ligue des champions sans Neymar et Angel Di Maria. Privé de ses deux compères d'attaque, le crack de Bondy va devoir prendre ses responsabilités afin de guider les siens ce mardi au Camp Nou, pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Une pression naturelle pour le champion du monde, dont le duel avec Lionel Messi fait la Une de la presse espagnole.

Son duel avec Messi fait parler en Espagne

Nos confrères sont captivés depuis plusieurs semaines par la rumeur d'une arrivée de Lionel Messi au PSG l'été prochain, mais ils se penchent aussi, ces dernières heures, sur le champion du monde et actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations. Pour eux, il est le principal danger parisien et il serait bien inspiré, effectivement, de porter son équipe vers un résultat positif afin de faciliter la tâche du PSG en vue du match retour qui se jouera au Parc des Princes le 10 mars prochain.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Mauricio Pochettino a confirmé ses attentes envers Mbappé mais il ne veut pas que toute l'attention se porte sur lui pour autant. "J'attends de lui ce que j'attends toujours des grands joueurs. Je suis très content de ses performances depuis mon arrivée. Chaque joueur doit avoir son rôle. Les absences de Di Maria et Neymar sont importantes pour l'équipe mais tout le monde est excité par ce match et je suis convaincu que tous les joueurs joueront de la meilleure manière possible pour le gagner."

Pochettino évoque la pression sur Mbappé

Ronaldo Koeman, par ailleurs, ne veut pas entendre parler d'un duel Messi/Mbappé. "C'est un duel entre deux équipes. D'un côté il y a Lionel Messi, le meilleur joueur du monde et nous avons besoin de lui en pleine forme pour gagner ces huitièmes. C'est la même chose pour le PSG avec Mbappé. C'est un joueur très rapide qui peut grandement nous compliquer les choses", a rappelé le coach catalan.

Tous les regards seront pourtant rivés sur ces deux joueurs. Et en particulier Mbappé côté PSG, d'autant que l'ancien Monégasque peine depuis trop longtemps à s'illustrer lors des grands matches européens. Le 9 décembre, contre Basaksehir (5-1), il a mis fin à plus d'un an sans marquer en Ligue des champions. Le début peut-être d'une série de buts en C1. C'est en tout cas ce qu'espère de le peuple parisien qui compte plus que jamais sur l'attaquant de 22 ans pour faire exploser la défense barcelonaise.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Barcelone.