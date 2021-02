Barça-PSG (1-4) : Mbappé dépasse Pauleta, Messi égale Raul

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après la démonstration du PSG au Camp Nou en Ligue des champions.

Une victoire historique pour le PSG

Paris est devenu la première équipe française à s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions, après 10 rencontres sans victoire pour les clubs de l'Hexagone (2 nuls, 8 défaites), et la première toutes coupes européennes confondues depuis Metz lors du 1er tour de la Coupe des vainqueurs de coupe en octobre 1984 (4-1).

Paris a remporté 2 de ses 3 derniers matches de phase à élimination directe de Ligue des Champions face à Barcelone (1 défaite), après avoir échoué à gagner ses 4 précédents (2 nuls, 2 revers).

Barcelone a perdu 2 réceptions consécutives en C1 (0-3 contre Juventus le 8 décembre dernier et 1-4 face au PSG ce soir) pour la première fois de son histoire. C'est aussi la première fois qu'il encaisse au moins 3 buts lors de 2 matches à domicile de Ligue des champions d'affilée.

Paris n'avait plus remporté un match de Ligue des Champions à l'extérieur après avoir concédé l'ouverture du score depuis septembre 2016 contre Ludogorets (3-1). A l'inverse, Barcelone n'avait plus perdu une réception en LDC après avoir ouvert le score depuis février 2007 contre Liverpool (1-2).

Paris a marqué lors de chacun de ses 20 derniers déplacements en Ligue des Champions, seul le Real Madrid (22 entre 2010 et 2014) fait mieux dans l'histoire de la compétition.

Mbappé sur le podium des meilleurs buteurs du PSG

Kylian Mbappé a inscrit 5 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 15 précédents. Seuls Karim Benzema (18) et Thierry Henry (12) ont plus marqué que lui (10) parmi les joueurs français en phase à élimination directe de Ligue des champions.

Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé est devenu, avec 111 réalisations, le troisième meilleur buteur toutes compétitions confondues de l'histoire de Paris, dépassant Pedro Miguel Pauleta (109). Seuls Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156) font mieux que Mbappé pour le PSG.

Kylian Mbappé est le premier joueur de l'histoire à marquer un triplé contre Barcelone en phase à élimination directe de Ligue des Champions. A 22 ans et 58 jours, il est le troisième plus jeune joueur à marquer 3 buts lors d'un match à élimination directe en Ligue des champions, derrière Nicklas Bendtner avec Arsenal en 2010 (22 ans et 52 jours) et Gerard avec Valence en 2000 (21 ans et 24 jours).

Seul Erling Haalang (6) est impliqué sur plus de buts que l'attaquant de Paris Moise Kean (4 – 3 buts, 1 passe décisive) en Ligue des Champions cette saison parmi les joueurs nés en 2000 ou après.

Auteur du premier but du match, Lionel Messi a marqué pour la 17e année consécutive en Ligue des Champions (2005-2021), égalant le record de Raúl (1995-2011).