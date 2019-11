Barça : Piqué évoque les difficultés de Griezmann et soutient Valverde

De passage sur la Cadena COPA, Gerard Piqué a balayé plusieurs sujets de l'actualité du FC Barcelone.

Arrivé l'été dernier au en provenance de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann connait des débuts très contrastés dans son nouveau club.

Le champion du monde français est parvenu à signer quelques coups d'éclat, mais sa connivence avec Lionel Messi ou Luis Suarez ne saute pas aux yeux sur le front de l'attaque barcelonaise, à tel point que les observateurs se demandent si ses difficultés sont d'ordre technique, tactique (il doit évoluer sur le côté gauche) ou social.

L'article continue ci-dessous

Gerard Piqué, qui connaissait l'ancien Colchonero avant son transfert, n'est pas inquiet pour son avenir. Le patron de la défense blaugrana estime simplement que le contexte a radicalement changé pour le numéro 7 des Bleus.

"La et l’Atlético de Madrid étaient des équipes qui jouaient pour lui. Au Barça, on ne joue pas pour lui vu le niveau de l’équipe. Il doit trouver son espace et c’est ce qu’il fait. Il a du talent et de la qualité. J’ai aussi beaucoup d’estime pour tout ce qu’il nous apporte défensivement", a-t-il expliqué dans des propos tenus sur la Cadena COPE.

"Valverde ? Les critiques sont excessives"

Par ailleurs, Piqué a tenu à défendre son entraîneur Ernesto Valverde, pas épargné par les critiques depuis quelques semaines. "Le coach est toujours en première ligne, quoi qu’il arrive. Il essaye de mettre en place ses idées. Parfois ça marche, parfois non. Nous avons remporté les deux derniers titres de champion d’ , nous sommes les leaders de la et de notre groupe en . Je pense donc que les critiques que nous recevons sont excessives".