Barça, Piqué demande de la patience aux supporters

Après s'être incliné face à Levante en Liga, le Barça a produit un indigent match nul à domicile en C1 face au Slavia Prague. Piqué a pris la parole.

Le défenseur catalan a invité les supporters barcelonais à relativiser sur la situation de l'équipe et à attendre pour voir une amélioration dans le jeu et les résultats du Barça, alors qu'à la fin de la rencontre, des sifflets ont même été entendus dans les travées du Camp Nou.

Après la défaite surprise à (3-1), le Barça s'est montré sans inspiration lors du nul 0-0 concédé à la maison en face au Slavia Prague, s'offrant même quelques frayeurs au passage. Mais Piqué reste confiant pour la suite.

"Je demanderais un peu de patience. Les gens attendent plus de nous et on le comprend parce qu’on est le Barça, mais on travaille dessus, pour nous améliorer, surtout au niveau du jeu plus que des résultats, parce qu’au final on est leader en et en Ligue des Champions", a ainsi plaidé Piqué.

"Les résultats n’accompagnent pas ces deux derniers matchs et ici l’exigence est maximale et les gens veulent plus. Les sensations contre le Slavia n’ont pas été totalement mauvaises parce qu’on a eu des occasions et eux pas excessivement", a ajouté le défenseru en zone mixte après la rencontre dans des propos relayés par le média catalan SPORT.