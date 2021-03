Barça - Philippe Coutinho de retour avec le groupe fin avril ?

Selon les informations de Marca, Philippe Coutinho, opéré du ménisque en début d’année, fera son retour fin avril.

Philippe Coutinho (28 ans) est resté à quai. Touché au ménisque lors des dernières semaines de l’année 2020, le Brésilien a été contraint de passer par la case opération pendant que son entraîneur Ronald Koeman commençait à trouver son équipe-type.

Coutinho devra se contenter du banc

L’ancienne star de Liverpool a pris son mal en patience, et il commence à voir le bout du tunnel. Selon les informations de Marca, Coutinho pourrait ainsi faire son retour fin avril, avec le sprint final à disputer. Au programme : Villarreal, Grenade, Valence, un énorme choc face à l’Atlético puis trois rencontres face à Levante, Vigo et Eibar. À condition que Koeman lui accorde du temps de jeu…

Que ce soit en 5-2-3 ou en 5-3-2, Koeman semble avoir trouvé la bonne formule, avec De Jong et Busquets au milieu de terrain, sans oublier Pedri. Au sein de ce milieu hybride, Coutinho, au profil nettement plus offensif, aurait du mal à trouver sa place. À priori, la plus atteignable serait celle du jeune relayeur espagnol, mais celui-ci enchaîne les excellentes performances.

Messi et Griezmann, indéboulonnables

Coutinho pourra-t-il prendre une place un cran au-dessus ? Encore une fois, cela s’annonce délicat. Les deux milieux offensifs s’appellent Lionel Messi et Antoine Griezmann, impliqués sur 75% des buts barcelonais cette saison.

Deux hommes difficiles à bouger, tout comme Ousmane Dembélé, qui a repris du poil de la bête et surtout retrouvé la forme. Au Brésilien de tout donner lorsque Koeman lui accordera sa chance !