Barça, Messi sèche la reprise !

Attendu pour effectuer ses test PCR relatifs au Covid_19 en vue de la reprise des entraînements prévue ce lundi, Leo Messi ne s'est pas présenté à la cité sportive Joan Gamper ce dimanche matin.

Barça, Braithwaite aurait demandé à porter le 10 de Messi

L'attaquant argentin, désireux de quitter le Barça, engage donc un bras de fer avec sa formation, sachant que tout joueur n'ayant pas effectué de test PCR ne pourra prendre part aux entraînements collectifs selon les proptocoles sanitaires instaurés en .

❗️Lionel Messi hasn't shown up for his PCR test today in an attempt to put pressure on the club to let him leave. pic.twitter.com/wea2JVJRcT