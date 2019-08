FC Barcelone : quand Messi ignore complètement Griezmann...

Débarqué cet été à Barcelone, Antoine Griezmann apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers, dont Lionel Messi.

Alors que Lionel Messi a fait son retour de vacances, le numéro 10 du Barça a pu faire la connaissance d'Antoine Griezmann, son nouveau compère d'attaque.

Le champion du monde français, arrivé au Barça comme une recrue phare aux côtés du Néerlandais Frenkie De Jong, a déjà exprimé toute l'admiration qu'il avait pour le leader technique de l'équipe.

"Selon moi, Lionel Messi est le numéro 1. Il est comme LeBron James au basketball", avait ainsi lâché l'ancien Colchonero, tout sourire, lors de sa présentation officielle. "Ce sont des références dans leur sport. Pour moi, LeBron est la NBA et Messi représente le football car il a quelque chose de plus que les autres, quelque chose que l’on ne voit que tous les trente ans ou plus".

Toujours est-il que la relation entre les deux stars, sur et en dehors du terrain, reste à parfaire.

Une scène capturée ce dimanche soir lors du match entre le Barça et pourrait l'illustrer. On y voit Griezmann passer devant Messi sans que celui-ci ne le regarde, certainement involontairement, avant de longues minutes sans un échange entre les deux hommes. Si cette vidéo a affolé la toile et les télés espagnoles - qui sont toujours friandes de ce type de scène pour créer des polémiques -, elle ne doit évidemment pas engendrer de conclusions hâtives, d'autant que le quintuple Ballon d'Or n'est pas réputé pour être un grand bavard...