Barça, Messi et Dembélé incertains contre l'Inter

Messi et Dembélé sont incertains pour le choc de Ligue des champions entre le Barça et l'Inter.

Il n'étaient pas présents contre (2-0) en championnat et les deux joueurs du Barça restent incertains pour affronter l' mercredi pour un choc de .

Messi et Dembélé avaient pourtant repris l'entraînement lundi après des problèmes musculaires, mais le coach du Barça ne veut prendre aucun risque comme il l'a expliqué en conférence de presse :

« Ousmane n'a participé qu'à la première partie de l'entraînement (lundi), pas grand-chose. Nous allons voir s'il peut faire un peu plus aujourd'hui », a ainsi fait savoir Ernesto Valverde en conférence de presse ce mardi.

La fiche médicale de Messi révèle une élongation à la cuisse gauche subie la semaine dernière contre (2-1) en . « Leo a pris part à un peu plus de la moitié de l'entraînement, a confié Valverde. On va voir s'il peut aller au bout et je ne sais pas si nous pourrons compter sur eux ou pas. »

Dembélé, lui, se remet d'une contracture à la cuisse gauche survenue vendredi lors d'une session d'entraînement.