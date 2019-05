Barça, Messi élu joueur UEFA de la semaine

Auteur d'une prestation XXL contre Liverpool (3-0), Lionel Messi a été élu joueur UEFA de la semaine, sans surprise.

Une nouvelle fois dans sa riche carrière, Lionel Messi s'adjuge la distinction symbolique de joueur européen de la semaine.

Le génie argentin du a été élu meilleur joueur de cette semaine par l'UEFA, ce vendredi, deux jours après une prestation éblouissante contre en demi-finale aller de (3-0).

Messi a été l'auteur d'un doublé lors de ce choc européen contre les Reds, en plus d'être particulièrement inspiré dans le jeu, portant une équipe de Barcelone plus cynique qu'à son habitude. Son deuxième but, un coup-franc extraordinaire en pleine lucarne à presque 30 mètres, a fait le tour des télévisions de la planète entière.

Messi termine devant son compère d'attaque Luis Suarez, qui a lui aussi trouvé le chemin des filets, ainsi que deux joueurs de l' Amsterdam : le milieu offensif Donny van de Beek, auteur d'un but décisif contre (0-1) et son futur coéquipier Frenkie de Jong.

Actuellement en pole position pour rafler un nouveau titre de Soulier d'Or européen, Lionel Messi accomplit sa saison la plus brillante depuis 5 ans. Cela faisait 5 campagnes qu'il n'était pas parvenu à marquer au stade des quarts de finale de la Ligue des champions, par exemple. Cette année, il a signé un doublé à ce stade contre au retour, comme face à l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale et donc Liverpool en demi-finale.

Meilleur buteur d'une compétition qu'il survole, le natif de Rosario est le grand favori pour le Ballon d'Or Football 2019. Il avait terminé au 5ème rang la saison passée, derrière Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.