Barça, Messi dévoile (enfin) son idole en attaque

Le joueur qui a le plus impressionné Leo Messi est un ancien du Barça, mais aussi, du Real Madrid.

Leo Messi s'est exprimé dans un média argentin, dévoilant enfin le meilleur attaquant de l'histoire selon lui. Et cet attaquant présente la particularité d'avoir à la fois porté les couleurs du Real et du Barça.

Messi, un avenir loin du Barça ?

"Ronaldo [Nazario] était un phénomène. De tous les attaquants que j'ai vus, il était le meilleur. Il était incroyable.", a ainsi confié Messi à Tyc Sports.

Messi a également évoqué un éventuel départ du Barça avant la retraire, mais cela ne risque pas de se produire de l'aveu-même de la star argentine : "Je ne veux pas partir d'ici. Je ne pense pas pouvoir m'éloigner de Barcelone. Je rêve de pouvoir jouer chez Newell's, dans le championnat argentin, mais je ne sais pas si cela se produira. J'ai une famille et ils viennent avant mes propres désirs ".

Messi a également été sondé sur ses coéquipiers en attaque depuis ses débuts au Barça, et sa prédilection va à un certain Ronaldinho, son "mentor" :

"Rondaldinho m'a beaucoup aidé. Je suis entré dans le vestiaire à 16-17 ans, et j'ai vu tous ces géants du football et cela rendait la tâche difficile. Mais il m'a guidé et m'a mis à l'aise, et je me suis lâché."

"Après, je l'ai toujours cherché sur le terrain, mais nous n'avions pas eu beaucoup de temps ensemble. J'aurais aimé jouer plus avec Ronaldinho. "

L'article continue ci-dessous

Un certain Luis Suarez vient de boucler sa 5e année au Barça et Leo Messi s'est montré élogieux envers El Pistolero :

"J'ai joué cinq ans avec Luis Suárez. Jouer tous les trois jours, c'est s'habituer l'un à l'autre et jouer par cœur. Nous avons des enfants du même âge, nous passons notre vie ensemble tous les jours et les relations se renforcent de plus en plus."