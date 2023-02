Le Barça défiait Manchester United pour un choc en Europa League, ce jeudi soir, avec un très beau match à la clé.

Ce jeudi soir se déroulait la rencontre entre le FC Barcelone et Manchester United comptant pour les 16es de finale aller de la Ligue Europa entre deux dynamiques aux dynamiques récentes très positives.

On s'attendait donc à un match spectaculaire et on a été servis. Au terme d'un premier acte très rythmé et agréable à suivre, les deux équipes ont commencé à sortir l'artillerie lourde. Et le premier sang a été versé par le Barça à la 5e minute. Sur un corner très bien frappé par Raphinha de la droite vers la gauche, Marcos Alonso montait au second poteau pour placer sa tête.

United ne se démontait pas pour autant et égalisait quelques instants plus tard. Sur une belle passe dans la profondeur de Fred, Marcus Rashford remettait sa formation à flots.

Juste à l'heure de jeu, Manchester United prenait même l'avantage avec un Koundé buteur malheureux contre-son-camp sur un corner anglais.

Le club local allait se rebiffer à un quart d'heure de la fin. Servi sur la droite par Koundé, Raphinha adressait un superbe centre du gauche qui terminait sa course dans la cage de De Gea. 2-2, score final.

Au terme d'une superbe rencontre, les deux formations se quittent donc sur un score de parité logique.