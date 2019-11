Barça, Malcom revient sur son choix de partir

L'ancien bordelais Malcom explique pourquoi il a quitté le Barça, un club qu'il apprécie pourtant énormément.

Dans une passe compliquée avec des débuts difficiles au Zenith lui qui n'avait pas réussi à s'imposer au Barça, Malcom, 22 ans, s'est livré au micro de l'émission Footissime :

"Ma saison au Barça ? Non, je n'ai pas de regrets. Je suis jeune, j'ai trop envie de jouer, n'importe où, car j'aime le foot, donc je veux jouer. Le Zenit m'a redonné l’opportunité de jouer au foot, donc voilà... Barcelone, à chaque fois que le coach (Ernesto Valverde) m'a donné l'opportunité de jouer j'ai fait mon travail, et bien fait, donc c'est pour ça que les supporters de Barcelone m'aiment. Ils m'envoient des messages pour que je revienne à Barcelone, mais dans la vie il y a des choix et moi j'ai voulu jouer.", a expliqué le Brésilien.

L'ancien bordelais a néanmoins apprécié son passage en Catalogne : "Barcleone, c'est une famille, pas la concurrence. Chacun aide l'autre et c'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Messi est le meilleur joueur du monde, jouer avec lui n'est pas dur, car il a la qualité pour tout faire : donner de bons ballons, des passes décisives, marquer. On sait que quand le ballon passe dans ses pieds, il va bien régler les choses et s'amuser. Alors jouer avec lui n'est pas dur, mais j'avais la pression de réussir là-bas et j'espère qu'Antoine Griezmann va s'imposer et marquer beaucoup de buts.", a ainsi confié Malcom.