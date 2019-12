Barça-Majorque (5-2), le Barça atomise Majorque et reprend la première place de la Liga

Le Barça a pu reprendre la première place de la Liga au Real grâce à son succès face à Majorque. Griezmann a marqué. Messi a mis un triplé.

À l'image de Benzema avec le en milieu de journée, Antoine Griezmann a été passeur et buteur avec le Barça ce samedi soir face à Majorque. Dès la 7e minute, l'ancien de la Sociedad profite d'une longue relance de Ter Stegen pour aller battre Reina d'un petit ballon piqué.

Griezou sert ensuite Messi en retrait à l'entrée de la surface du Barça et l'Argentin réussit un enroulé lointain improbable et magnifique qui trompe le portier de Majorque. Budimir réduira la marque pour les visiteurs avant que Messi ne trompe de nouveau Reina d'une frappe du gauche. Juste avant la pause, Frenkie De Jong sert idéalement Suarez qui marque le 4e but des siens d'une sublime talonnade.

Dominateur, le Barça se relâche un peu en seconde période. Majorque en profite avec Budimir qui s'offre un doublé. Mais le Barça a de la marge et en profite en organisant des offensives sereinement et en gardant le ballon. Messi finira par donner une avance ultime au Barça en s'offrant un triplé sur un nouveau tir du gauche suite à un service en retrait de Sergi Roberto.

Le score n'évoluera plus et le Barça remonte à la première place grâce à ses stars offensives.