Barça - Luis Suarez : "J'ai ressenti la douleur de Messi"

La star uruguayenne a été obligée de trouver un nouveau club cet été et admet qu'il méritait un meilleur traitement de la part de son ancien club.

Lionel Messi a pris un coup sur la tête depuis le départ forcé de son ami et coéquipier Luis Suarez, lequel, poussé dehors, s'est engagé à l'Atletico Madrid. "Tu méritais un adieu qui correspond à qui tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour l'équipe et au niveau individuel", avait déclaré Lionel Messi sur Instagram à l'époque, rendant hommage au buteur uruguayen, coéquipier avec lequel il a longtemps dominé le football espagnol.

"Tu ne méritais pas qu'ils te jettent dehors comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'à ce stade, rien ne me surprend plus", avait ensuite ajouté la Pulga, amer. Des déclarations qui n'ont pas surpris Luis Suarez, lui qui connaît parfaitement l'Argentin. Selon lui, la douleur, vive, ne pouvait qu'être partagée.

"Il y avait d'autres façons de faire les choses correctement avec moi"

"Je n'ai pas été surpris par Messi parce que je le connais trop bien, je connaissais la douleur qu'il ressentait, comme moi", a déclaré Suarez après avoir marqué lors de la victoire 2-1 de l' contre le jeudi. "Il avait l'impression qu'ils m'avaient expulsé du club. Il y avait d'autres façons de faire les choses correctement avec moi. Ca a été six longues années et cela l'a dérangé aussi. Je le vois comme un ami et il sait à quel point nous avons souffert", a ainsi déclaré le nouveau joueur des Colchoneros.



Cristiano Ronaldo cambriolé !

Plus d'équipes

"Ma famille voulait me voir heureux. Il y a des choses étranges à Barcelone comme t'envoyer t'entraîner séparément parce que tu n'étais pas considéré pour le match... Ce genre de choses m'a fait mal et ma famille m'a vu affecté, alors ils m'ont encouragé à saisir l'occasion. Quand l'Atletico est venu me chercher, je n'ai pas hésité un seul instant. Évidemment, je dois m'habituer à diverses choses, mais je me sens très heureux à l'Atletico", a assuré l'attaquant de 33 ans, déjà buteur à deux reprises à Madrid.