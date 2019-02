Barça - En état de grâce, Lionel Messi signe le 50e triplé de sa carrière

Contre le FC Séville, Lionel Messi a réussi un triplé ce samedi. Et celui-ci est particulier puisqu'il s'agit du 50e de sa carrière.

Lionel Messi a encore fait parler la poudre ce samedi en Liga. Lors du match de son équipe barcelonaise contre Séville (2-4) à Sanchez Pizjuan, le génie argentin s'est occupé de tout, trouvant le chemin des filets à trois reprises alors que les affaires étaient très mal engagées pour les siens. Trois buts qui lui permettent de porter à 50 le nombre de triplés depuis qu'il a réussis durant sa carrière.

50 - Messi has scored his 50 hat-trick in his career, 44 for Barcelona, six for @Argentina. Legend. pic.twitter.com/MeupYPPCds — OptaJose (@OptaJose) 23 février 2019

50 hat-tricks dans un parcours footballistique ! Peu d'attaquants de l'histoire de ce jeu peuvent se targuer d'avoir réussi une pareille prouesse. "La Pulga" l'a fait et il n'est pas sûr qu'elle s'arrête là, vu son âge (31 ans) et sa forme actuelle. Après tout, rien que sur cet exercice 2018/19, l'international albiceleste en est déjà à son troisième triplé, après ceux signés contre le PSV et Levante.

Messi has just scored his 36th goal against Sevilla in 35 games. Fuck knows what the mathematics are with that. — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 février 2019

Messi a scoré trois fois dans un seul match, et c'est aussi la troisième fois qu'il le fait face à la formation andalouse. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule équipe contre laquelle le quintuple Ballon d'Or a réussi plus de triplés, à savoir Valence (4 fois).

Séville, sa victime préférée

Messi est donc inspiré quand il affronte le FC Séville. Et il y a une autre statistique qui appuie ce constat. Il s'agit de l'adversaire contre lequel il a marqué le plus de buts durant sa carrière. En 35 matches joués contre les Rojiblancos, il a trouvé la faille à 36 reprises. Cela fait une moyenne légèrement supérieure à un but par match. Vertigineux ! Invité à réagir sur cette prestation hors norme au coup de sifflet final, le héros du jour a fait preuve d'humilité en lâchant : "quand le jeu est fluide, ça vient tout seul !"

21 - Barcelona’s Leo Messi has been involved in at least one goal in 20 of his last 21 games against Sevilla in all competitions (21 goals and 13 assists). Key pic.twitter.com/oZ1xZ4ir0p — OptaJose (@OptaJose) 23 février 2019

A noter par ailleurs que Messi en est à 33 buts en 32 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues (plus 16 passes décisives). Il est encore loin de son record sur un exercice (83 en 70 matches en 2011/12), mais vu la forme qu'il affiche depuis le début de la nouvelle année, il n'est pas impossible qu'en terme de ratio, il puisse s'en rapprocher d'ici le mois de mai prochain. Enfin, pour être complet, son troisième but de la soirée était le 650e depuis ses débuts en pro.