Barça - Lionel Messi : "Le retour de Neymar, certains au club n'en veulent pas"

Lors d’une interview accordée à Metro 95.1, Lionel Messi a confirmé que certains étaient hostiles au retour de Neymar… au sein même du Barça.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, la parole de Lionel Messi est rare. Voire sacrée. Alors, lorsque "La Pulga" se décide à accorder quelques mots à un média, on écoute. Et attentivement. D’autant plus que l’Argentin n’y va jamais par quatre chemins pour dire ce qu’il pense, à l’image de sa dernière interview pour Metro 95.1.

Nos confrères ont abordé une multitude de sujets avec le quintuple Ballon d’Or, dont un plus "croustillant" que les autres : le retour avorté de Neymar au Barça lors du dernier mercato estival. La version officielle consiste toujours à dire que le PSG a fermé la porte à double tour, et que le Barça n’avait semble-t-il pas les moyens… Mais la réalité semble plus complexe.

L'article continue ci-dessous

Le départ de Neymar en 2017 n’a toujours pas été digéré

Car même au sein du club catalan, certains étaient très peu emballés - et il s’agit d’un euphémisme - pour faire revenir le Brésilien, comme l’a confirmé Messi lors de l’interview accordée à Metro 95.1.

"C’était compliqué de le faire revenir… Premièrement, c’était difficile de le faire sortir de Paris. Et c’était aussi compliqué de lui faire prendre le chemin inverse en raison de la manière dont il est parti à l’époque. Il y a des gens au club, mais aussi certains Socios, qui ne voulaient pas qu’il revienne. Au niveau du sportif, Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais sur l’autre aspect, les revendications internes étaient compréhensibles", a admis Messi.

Messi ne s’est pas non plus caché lorsqu’il a été question de son contrat avec le Barça. Une rumeur persistante indique que l’Argentin pourrait décider seul du moment de son départ mais, là encore, la réalité semble plus complexe. "On en a parlé dernièrement, comme le club l’avait fait avec Andrés Iniesta et les autres… Je l’ai déjà dit : je me battrai jusqu’à que je ne le puisse plus. Mais évidemment que je pourrais rester ici toute ma vie", a conclu le joueur formé à La Masia.