Barça, Lionel Messi aurait pris sa décision

Lionel Messi aurait une décision importante, celle de rester au Barça selon la presse catalane.

Lionel Messi n’étant sous contrat que jusqu’en juin 2021, son futur commence à être analysé dans les médias espagnols.

WTF - Almeria convoite Messi

Messi jouera-t-il toute sa vie pour le ? Les supporters blaugrana n’en sont plus si certains depuis la récente révélation d’une clause dans le contrat de l’Argentin, laquelle lui permet de quitter le club à l’issue de chaque saison.

Secrétaire technique du FC Barcelone, Eric Abidal a récemment fourni une interview à Mundo Deportivo évoquant le futur de Messi. "On parle déjà, je ne sais pas si nous aurons des nouvelles bientôt, parce la décision dépendra du joueur et de son entourage. Mais pour nous, en tant que club, j’espère que tout sera bouclé le plus vite possible. La durée de la proposition ? Tout se saura quand ça se saura, mais je suis positif", avait ainsi estimé l'ancien défenseur du FC Barcelone.

Mundo Deportivo indique ce mardi que Messi aurait pris la décision de rester au Barça et donc de prolonger bientôt avec la formation Blaugrana, le virtuose argentin l'aurait confié en intern.

Eric Abidal et la direction catalane devront donc se montrer persuasifs pour formaliser tout cela...