Barça-Levante (1-0) - Messi sauve le Barça

Longtemps en incapable de trouver la faille, le Barça s'en est une nouvelle fois remis à Lionel Messi pour l'emporter contre Levante (1-0).

Dominateur dans le jeu, Barcelone aura eu besoin de presque tout le match pour enfin trouver la faille face à une équipe de principalement venue pour défendre. C'est encore Lionel Messi qui apporte un brin de positif dans une semaine compliquée pour les Blaugrana.

Sans surprise, le Barça tient largement le ballon d'entrée et tente de combiner pour prendre à défaut la défense de Levante. Mais la première très grosse opportunité est pour De Frutos, seul devant Ter Stegen mais qui bute sur le portier allemand.

Martin Braithwaite, aligné à gauche par Ronald Koeman, répond dans la foulée d'une belle frappe enroulée, détournée en corner par Fernandez. Levante se procure ensuite un nouveau contre très dangereux, mais Gomez ne parvient pas à cadrer.

Barcelone n'est pas loin de trouver la solution sur coup-franc, avec cette offrande Messi pour la tête de Griezmann, mais Fernandez veille encore. C'est encore le champion du monde qui vient solliciter le gardien espagnol d'une belle volée juste avant la pause, toujours sans réussite.

Après le repos, c'est Messi qui se retrouve le plus souvent en position de conclure. D'une frappe aux 20 mètres dans un premier temps, d'un coup-franc lointain par la suite, ou encore en angle trop fermé après une bonne combinaise dans la surface. Mais l'Argentin ne semble clairement pas dans un grand soir et peine également à faire la moindre différence balle au pied face à une défense bien en place.

Mais c'est finalement bien lui qui finit par sauver son équipe d'un tir croisé sur une récupération haute pour son dixième tir de la soirée (1-0, 76e). Le dernier quart d'heure est toujours autant à l'avantage des hommes de Ronald Koeman, qui ne conrétisent pas les quelques situations qui se présentent. Le temps également de se faire une dernière frayeur après un visionnage vidéo pour une potentielle main d'Umtiti dans sa surface, mais pas de penalty sifflé finalement.

Une victoire au combien importante pour les Catalans, qui comptent neuf points de retard sur la et l' , eux qui occupent la huitième place de la . La suite des événements pour Messi et sa bande, mercredi avec une belle affiche contre les Basques. L'objectif sera une nouvelle fois de réduire l'écart avec le haut du classement, pour essayer de croire encore en un possible titre de champions d' .