Barça, les statistiques folles de Frenkie De Jong avant sa blessure

Le milieu néerlandais Frenkie De Jong était dans une forme éblouissante avant de se blesser, ce samedi lors du match Vigo – Barça.

Coup dur pour le Barça. Le club catalan vient de perdre son homme fort, en la personne de Frenkie De Jong à cause d’une blessure. Et le qualificatif n’est pas du tout galvaudé.

De Jong, le baromètre du Barça

L’international néerlandais signait un début de saison époustouflant avec les Blaugrana. En sept matches joués, et s’il n’a été décisif qu’une seule fois (1 but marqués), l’ancien de l’Ajax a eu une activité monstre et qui est illustrée par son nombre de passes. Elle en signait à peu près 100 par contres, et avec un taux de réussite de 94,62%.

Ce samedi, De Jong a dû quitter le terrain après 36 minutes de jeu à cause d’un souci physique. Avant de sortir, il a cependant eu le temps de réaliser 40 passes et toutes réussies. Parmi ces passes, il y avait aussi deux longs ballons qui sont arrivés à destination.

De Jong est donc bien le métronome de l’équipe championne d’Espagne et Xavi doit à coup sûr croiser les doigts pour que l’indisponibilité de son milieu de terrain ne soit pas trop longue. Selon les dernières nouvelles émanant d'Espagne, le Hollandais se serait tordu la cheville droite. Des tests médicaux auront lieu juste après le match.

Sans De Jong sur le terrain, les Barcelonais se dirigeaient d’ailleurs vers leur tout premier revers de la saison, toutes compétitions confondues.